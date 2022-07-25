У Польщі трагічно загинула дитина з України

Трагедія сталася у суботу, 23 липня, близько 15:30.

"Шестирічний хлопчик, громадянин України, випав з балкона другого поверху будівлі та впав на тверду поверхню", - розповів Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

Очевидці одразу викликали Польську медичну авіарятувальну службу та лікарів. Ті боролися за життя дитини, але так не ізмогли врятувати її.

Смерть хлопчика констатували ще до прибуття гелікоптера. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.