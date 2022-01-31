UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вымогали несуществующий долг: в Полтавской области задержали двух депутатов

Автор: Валерия Полищук

В Полтавской области задержали двух депутатов. Они вымогали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь об Олеге Диденко и его брате.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные", - написала генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения средств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили главного специалиста сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування" на получении 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область