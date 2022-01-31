Вимагали неіснуючий борг: у Полтавській області затримали двох депутатів

За її словами, співробітники СБУ затримали голову фракції" Довіра " в Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Олега Діденка і його брата.

"Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати зажадали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні", - написала генпрокурор.

Вона додала, що депутати були затримані після отримання коштів.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.