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Вимагали неіснуючий борг: у Полтавській області затримали двох депутатів

Автор: Валерія Поліщук

У Полтавській області затримали двох депутатів. Вони вимагали від жінки передати їм 39 тисяч доларів за неіснуючий борг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової в Facebook.

За її словами, співробітники СБУ затримали голову фракції" Довіра " в Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Олега Діденка і його брата.

"Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати зажадали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в розрахунок за, м'яко кажучи, сумнівні", - написала генпрокурор.

Вона додала, що депутати були затримані після отримання коштів.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили головного спеціаліста сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на отриманні 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. На даний час вказаній особі повідомлено про підозру.

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Полтавская область