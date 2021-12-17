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Вымогали деньги и пытали людей: на Прикарпатье задержали банду

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Ивано-Франковск, Пятница 17 декабря 2021 21:12
Вымогали деньги и пытали людей: на Прикарпатье задержали банду Фото: СБУ обезвредила на Прикарпатье банду вымогателей, пытавшую людей (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила в Ивано-Франковской области преступную группировку. Банда похищала и пытала людей, требуя от них и их родственников деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, члены банды терроризировали и держали в страхе жителей области. Они похищали людей, пытали их, "выбивая" из потерпевших деньги. В случае отказа преступники угрожали убийством.

Следствию удалось установить несколько фактов вымогательства, похищения и пыток местных жителей. Так, был похищен предприниматель, который занимался ремонтом компьютерной техники. Преступники пытали мужчину, а затем ограбили его.

У еще одного жителя области банда требовала почти 40 тысяч долларов в качестве возврата несуществующего долга. При этом участники группировки угрожали ему и его семье физической расправой.

Кроме того, члены банды пытались "выбить" 1 млн гривен из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрожали расправой.

По информации следствия, в состав банды входило 8 человек. Среди них - бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

Члены банды задержаны, им сообщено о подозрениях в совершении преступлений по:

  • ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ст. 186 (грабеж);
  • ст. 187 (разбой);
  • ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ обезвредила на Прикарпатье банду вымогателей, пытавшую людей (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)

Напомним, в начале декабря на Закарпатье задержали две банды детей, которые грабили и избивали людей.

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Служба безопасности Украины Ивано-Франковск
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