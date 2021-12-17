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Вимагали гроші і катували людей: на Прикарпатті затримали банду

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Івано-Франківськ, П'ятниця 17 грудня 2021 21:12
Вимагали гроші і катували людей: на Прикарпатті затримали банду Фото: СБУ знешкодила на Прикарпатті банду вимагачів, яка катувала людей (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила в Івано-Франківській області злочинне угруповання. Банда викрадала і катувала людей, вимагаючи від них і їх родичів гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління СБУ в Івано-Франківській області.

За даними слідства, члени банди тероризували і тримали в страху жителів області. Вони викрадали людей, катували їх, "вибиваючи" з потерпілих гроші. У разі відмови злочинці погрожували вбивством.

Слідству вдалося встановити кілька фактів вимагання, викрадення і тортур місцевих жителів. Так, був викрадений підприємець, який займався ремонтом комп'ютерної техніки. Злочинці катували чоловіка, а потім пограбували його.

У ще одного жителя області банда вимагала майже 40 тисяч доларів в якості повернення неіснуючого боргу. При цьому учасники угруповання погрожували йому і його родині фізичною розправою.

Крім того, члени банди намагалися "вибити" 1 млн гривень з місцевої жительки. Для цього вони використовували психологічний тиск і погрожували розправою.

За інформацією слідства, до складу банди входило 8 осіб. Серед них - колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

Члени банди затримані, їм повідомлено про підозри у скоєнні злочинів за:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ст. 186 (грабіж);
  • ст. 187 (розбій);
  • ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Всім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Фото: СБУ знешкодила на Прикарпатті банду вимагачів, яка катувала людей (facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)

Нагадаємо, на початку грудня на Закарпатті затримали дві банди дітей, які грабували і били людей.

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Служба безпеки України Івано-Франківськ
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