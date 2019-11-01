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На вихідних в Україні очікується потепління

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 11:24
На вихідних в Україні очікується потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями можливі дощі та сильний вітер

Погода в Україні на вихідних 2-3 листопада покращиться, очікується підвищення температури повітря. Поро це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, завтра холодний антициклон відступить, тому температура повітря почне зростати. У західних областях завтра можливі невеликі дощі. Вже у суботу температура повітря у більшості областей підвищиться до +6...+11 градусів. На сході буде ще прохолодно, вдень +3...+6 градусів. Однак вночі очікується сильне похолодання до -2...-8 градусів.

Крім того, на вихідних в більшості регіонів очікується сильний південний вітер, який може посилюватися до штормових поривів.

У Києві на вихідних буде хмарно, але без істотних опадів. У суботу температура повітря триматиметься в межах +5...+8 градусів. У неділю в столиці також варто очікувати сильного вітру, також ймовірний дощ. Температура повітря в недію зросте до +10...+12 градусів.

На вихідних в Україні очікується потепління

Карта погоди

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що сьогодні, 1 листопада, в Україні можливе нічне похолодання до -8 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 до +8, у східних областях термометри покажуть +2...+5. У Києві також буде прохолодно, вдень від +5 до +7.

Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8 В Україні сьогодні похолодає до -5
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