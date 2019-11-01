Сегодня в Украине прогнозируют до -8

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В Киеве ночью похолодает до -4

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, ухудшится, ожидается ночное похолодание до -8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в Украине ожидается холодная и сухая погода. Днем температура воздуха на севере и востоке опустится до +2...+5 градусов, на остальной территории от +6 до +8. В Закарпатской и Одесской областях днем до +9...+11 градусов.

Ночью температура воздуха в восточных и северных областях снизится до -6...-8 градусов. В центральных областях ночью от -2 до -5, на западе и юге от 0 до -3.

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу будет также прохладно. Днем термометры в Киеве поднимутся не выше +5..+7 градусов. Ночью в столице также похолодает, ожидается от -2 до -4. Ветер западный, 3-8 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что 1 ноября в Украину вернется туман. Из-за тумана, который прогнозируется в западных областях, видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности.