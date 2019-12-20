На выходных в Киеве запретят движение транспорта на Владимирской

Кроме того, вдоль улицы будет запрещена парковка
В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Отмечается, что движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19.
Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специальной ограждения парада запретят парковку:
Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Движение будет ограничено до 27 декабря
РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января работу метро и общественного транспорта продлят на 3 часа.