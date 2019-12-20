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На выходных в Киеве запретят движение транспорта на Владимирской

Новости » Общество     20.12.2019 - 17:10
На выходных в Киеве запретят движение транспорта на Владимирской
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Кроме того, вдоль улицы будет запрещена парковка

В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Отмечается, что движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специальной ограждения парада запретят парковку:

  • 22 декабря с 00:00 до 15:00 на вул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.
  • с 07:00 21 декабря до 23:30 22 декабря - на ул. Владимирской (от пересечения с б-ром Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Движение будет ограничено до 27 декабря

РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января работу метро и общественного транспорта продлят на 3 часа.

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