ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На вихідних у Києві заборонять рух транспорту на Володимирській

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 17:10
На вихідних у Києві заборонять рух транспорту на Володимирській
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Крім того, вздовж вулиці буде заборонене паркування

У Києві 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Зазначається, що рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.

Окрім того, під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:

  • 22 грудня із 00:00 до 15:00 - на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.
  • із 07:00 21 грудня до 23:30 22 грудня - на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Раніше повідомлялося, що у Києві обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Рух буде обмежено до 27 грудня

РБК-Україна писало, що у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, роботу метро та громадського транспорту продовжать на 3 години.

На трасі Київ-Одеса на 10 днів обмежать рух У Києві частково обмежать рух на Південному мосту з-за ремонту
Новини України Київограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся