На выходных в Киеве будет перекрыт ряд улиц: список

В Киеве 15 и 16 мая ограничат движение транспрота на левом марте. Там будут проводить соревнования Дуатлон кубок Киева 2021.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Так, с 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной.
С 05:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение на Русановском бульваре.
16 мая движение будут перекрывать по такому графику:
РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.