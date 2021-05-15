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На выходных в Киеве будет перекрыт ряд улиц: список

Автор: Инна Собора

В Киеве 15 и 16 мая ограничат движение транспрота на левом марте. Там будут проводить соревнования Дуатлон кубок Киева 2021.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Так, с 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной.

С 05:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение на Русановском бульваре.

16 мая движение будут перекрывать по такому графику:

  • Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) - с 07:00 до 12: 30
  • Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой до просп. Николая Бажана) - с 07:00 до 12: 30
  • поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона - с 07:00 до 10:00
  • поворот с просп. Павла Тычины в сторону моста Патона - с 07: 00 до 10: 00
  • поворот с просп. Павла Тычины в сторону Южного моста - с 07:00 до 12: 30
  • поворот с просп. Соборности в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00
  • поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00
  • поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00
  • поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

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