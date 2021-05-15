На выходных в Киеве будет перекрыт ряд улиц: список

Так, с 18:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение автотранспорта на Русановской набережной.

С 05:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат (во время самого пробега полностью) движение на Русановском бульваре.

16 мая движение будут перекрывать по такому графику: