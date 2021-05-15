На вихідних у Києві буде перекрита низка вулиць: список

Так, з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.

З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі.

16 травня рух перекриватимуть за таким графіком: