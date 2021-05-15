На вихідних у Києві буде перекрита низка вулиць: список

У Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березні. Там проводитимуть змагання Дуатлон кубок Києва 2021.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
Так, з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.
З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі.
16 травня рух перекриватимуть за таким графіком:
РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.