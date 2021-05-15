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На вихідних у Києві буде перекрита низка вулиць: список

Автор: Инна Собора

У Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березні. Там проводитимуть змагання Дуатлон кубок Києва 2021.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

Так, з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.

З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі.

16 травня рух перекриватимуть за таким графіком:

  • Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30
  • Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30
  • поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
  • поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
  • поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30
  • поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
  • поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
  • поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
  • поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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