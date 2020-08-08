В эти выходные в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели напомнили, что запрещается в такой период
В эти выходные, 8-10 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели дали ряд рекомендаций во время пожароопасного периода.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:
Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.