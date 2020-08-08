В эти выходные в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В эти выходные, 8-10 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели дали ряд рекомендаций во время пожароопасного периода.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костер в лесу и лесопосадках;

заезжать на автомобиле в лес;

жечь, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.