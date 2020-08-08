У ці вихідні в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рятувальники нагадали, що забороняється в такий період
У ці вихідні, 8-10 серпня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники дали ряд рекомендацій під час пожежонебезпечного періоду.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в перший тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.