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В эти выходные в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Суббота 08 августа 2020 13:55
В эти выходные в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: пожар в лесу (facebook com lugdsns)
Автор: Максим Зайченко

Спасатели напомнили, что запрещается в такой период

В эти выходные, 8-10 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели дали ряд рекомендаций во время пожароопасного периода.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костер в лесу и лесопосадках;
  • заезжать на автомобиле в лес;
  • жечь, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

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