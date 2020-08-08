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У ці вихідні в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Субота 08 серпня 2020 13:55
У ці вихідні в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: пожежа в лісі (facebook com lugdsns)
Автор: Максим Зайченко

Рятувальники нагадали, що забороняється в такий період

У ці вихідні, 8-10 серпня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники дали ряд рекомендацій під час пожежонебезпечного періоду.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісах і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в перший тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

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