В эти выходные не ожидается голосования по присоединению России к G7

Группа мировых лидеров G7, вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России в "Большую семерку", но голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа работает на основе консенсуса. Об этом Reuters заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что ранее Трамп высказался в поддержку присоединения России к "Большой семерки" и предложил провести голосование.

В то же время, Россия официально не просила о повторном приеме в группу. Представитель администрации Трампа отметил, что это необходимо для любого такого шага.

Также отмечается, что Трамп проведет индивидуальные встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Канады во время своей поездки во Францию.

Напомним, саммит G7 пройдет в Биаррице (Франция) 24-26 августа. Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

Ранее Канада выступила против возвращения России в G7. В правительстве подчеркнули, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит "Большой семерки" во Францию.

РБК-Украина писало, что 22 августа Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора сторонами была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока РФ систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.