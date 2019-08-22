Зеленский и Туск обсудили неприемлемость возвращения РФ в G7

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск пообещал Зеленскому отстаивать позицию солидарности с Украиной на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили возвращение РФ в G7, передает пресс-служба украинского президента.

Туск поддержал обеспокоенность Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России в G7. В ходе разговора Зеленский призвал Европейский союз проявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым РФ исключили. В частности, речь идет об оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Туск заверил украинского президента в неизменности позиции ЕС по поводу солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую ​​позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции.

Кроме того, Зеленский 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Позже агентство Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве сообщило, что Канада выступила против возвращения России в G7.

Также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора сторонами была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7 до тех пор, пока РФ систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.