У ці вихідні не очікується голосування по приєднанню Росії до G7

Група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірне, оскільки група працює на основі консенсусу. Про це Reuters заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа.

Наголошується, що раніше Трамп висловився на підтримку приєднання Росії до "Великої сімки" і запропонував провести голосування.

У той же час, Росія офіційно не просила про повторний прийом в групу. Представник адміністрації Трампа зазначив, що це необхідно для будь-якого такого кроку.

Також зазначається, що Трамп проведе індивідуальні зустрічі з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини і Канади під час своєї поїздки у Францію.

Нагадаємо, саміт G7 пройде в Біарріце (Франція) 24-26 серпня. Росія була виключена з G8 після анексії Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році.

Раніше Канада виступила проти повернення Росії в G7. В уряді наголосили, що Росію офіційно не запрошували на найближчий саміт "Великої сімки" у Францію.

РБК-Україна писало, що 22 серпня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час розмови сторонами була відзначена неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.