Выходные в январе: когда украинцы будут отдыхать в начале 2022 года

В январе 2022 года у украинцев будет 12 официальных выходных дней. Из-за того, что в этом месяце отмечаются Новый год и Рождество Христово, работники, у которых стандартная пятидневная рабочая неделя, получат дополнительные дни для отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Так, поскольку Новый год выпадает на субботу, 1 января, праздничный выходной будет перенесен на понедельник, 3 января. Соответственно у украинцев будет 3 дня выходных подряд.
В свою очередь, Рождество, 7 января, выпадает на пятницу и будет выходным днем. Кроме того, предпраздничный рабочий день 6 января, согласно закону, будет сокращен на один час. Отдыхать украинцы будут с 7 до 9 января, то есть 3 дня подряд.
Рабочие дни:
Выходные дни:
Остальные выходные дни в январе будут стандартными - в субботу и воскресенье.
Напомним, по данным опроса КМИС, в 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год. Наименее популярными были День труда (9%) и День Конституции Украины (9%).
Отметим, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.