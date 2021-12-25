UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выходные в январе: когда украинцы будут отдыхать в начале 2022 года

Автор: Ольга Белей

В январе 2022 года у украинцев будет 12 официальных выходных дней. Из-за того, что в этом месяце отмечаются Новый год и Рождество Христово, работники, у которых стандартная пятидневная рабочая неделя, получат дополнительные дни для отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Так, поскольку Новый год выпадает на субботу, 1 января, праздничный выходной будет перенесен на понедельник, 3 января. Соответственно у украинцев будет 3 дня выходных подряд.

В свою очередь, Рождество, 7 января, выпадает на пятницу и будет выходным днем. Кроме того, предпраздничный рабочий день 6 января, согласно закону, будет сокращен на один час. Отдыхать украинцы будут с 7 до 9 января, то есть 3 дня подряд.

Рабочие дни:

  • 4 января,
  • 5 января,
  • 6 января (сокращенный рабочий день).

Выходные дни:

  • 1 января,
  • 2 января,
  • 3 января,
  • 7 января,
  • 8 января,
  • 9 января.

Остальные выходные дни в январе будут стандартными - в субботу и воскресенье.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год. Наименее популярными были День труда (9%) и День Конституции Украины (9%).

Отметим, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине