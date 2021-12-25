Вихідні у січні: коли українці відпочиватимуть на початку 2022 року

Так, оскільки Новий рік випадає на суботу, 1 січня, святковий вихідний буде перенесений на понеділок, 3 січня. Відповідно в українців буде 3 дні вихідних поспіль.

У свою чергу, Різдво, 7 січня, випадає на п'ятницю і буде вихідним днем. Крім того, передсвятковий робочий день 6 січня, згідно із законом, буде скорочений на одну годину. Відпочивати українці будуть з 7 до 9 січня, тобто 3 дні поспіль.

Робочі дні:

4 січня,

5 січня,

6 січня (скорочений робочий день).

Вихідні дні:

1 січня,

2 січня,

3 січня,

7 січня,

8 січня,

9 січня.

Інші вихідні дні в січні будуть стандартними - в суботу та неділю.