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Вихідні у січні: коли українці відпочиватимуть на початку 2022 року

Автор: Ольга Белей

У січні 2022 року в українців буде 12 офіційних вихідних днів. Через те, що в цьому місяці відзначаються Новий рік і Різдво Христове, працівники, у яких стандартний п'ятиденний робочий тиждень, отримають додаткові дні для відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Так, оскільки Новий рік випадає на суботу, 1 січня, святковий вихідний буде перенесений на понеділок, 3 січня. Відповідно в українців буде 3 дні вихідних поспіль.

У свою чергу, Різдво, 7 січня, випадає на п'ятницю і буде вихідним днем. Крім того, передсвятковий робочий день 6 січня, згідно із законом, буде скорочений на одну годину. Відпочивати українці будуть з 7 до 9 січня, тобто 3 дні поспіль.

Робочі дні:

  • 4 січня,
  • 5 січня,
  • 6 січня (скорочений робочий день).

Вихідні дні:

  • 1 січня,
  • 2 січня,
  • 3 січня,
  • 7 січня,
  • 8 січня,
  • 9 січня.

Інші вихідні дні в січні будуть стандартними - в суботу та неділю.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий рік. Найменш популярними були День праці (9%) і День Конституції України (9%).

Відзначимо, в 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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