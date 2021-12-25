Вихідні у січні: коли українці відпочиватимуть на початку 2022 року

У січні 2022 року в українців буде 12 офіційних вихідних днів. Через те, що в цьому місяці відзначаються Новий рік і Різдво Христове, працівники, у яких стандартний п'ятиденний робочий тиждень, отримають додаткові дні для відпочинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Так, оскільки Новий рік випадає на суботу, 1 січня, святковий вихідний буде перенесений на понеділок, 3 січня. Відповідно в українців буде 3 дні вихідних поспіль.
У свою чергу, Різдво, 7 січня, випадає на п'ятницю і буде вихідним днем. Крім того, передсвятковий робочий день 6 січня, згідно із законом, буде скорочений на одну годину. Відпочивати українці будуть з 7 до 9 січня, тобто 3 дні поспіль.
Робочі дні:
Вихідні дні:
Інші вихідні дні в січні будуть стандартними - в суботу та неділю.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий рік. Найменш популярними були День праці (9%) і День Конституції України (9%).
Відзначимо, в 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.