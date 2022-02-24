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Выходные в марте. Когда украинцы будут отдыхать: список дней

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцы в марте 2022 года будут официально отдыхать 9 дней. Один выходной придется отработать в субботу.

РБК-Украина рассказывает, когда украинцы будут отдыхать в марте.

Выходные дни в Украине в марте: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Поскольку Международный женский день, который традиционно отмечают 8 марта, в этом году приходится на вторник, то понедельник, 7 марта, также будет выходным. Его украинцам придется отработать в субботу, 12 марта.

Какие религиозные праздники отмечают в марте:

  • 1-6 марта - Масленица;
  • 6 марта - Прощеное воскресенье;
  • 9 марта - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
  • 19 марта - Вселенская родительская суббота;
  • 22 марта - 40 мучеников Севастийских.

Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Напомним, РБК-Украина также рассказывало, когда у школьников начнутся весенние каникулы.

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Выходные в Украине