RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вихідні у березні. Коли українці будуть відпочивати: список днів

Автор: Дмитро Левицький

Українці у березні 2022 року будуть офіційно відпочивати 9 днів. Один вихідний доведеться відпрацювати у суботу.

РБК-Україна розповідає, коли українці відпочиватимуть у березні.

Вихідні дні в Україні у березні: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.

Оскільки Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, цьогоріч припадає на вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде вихідним. Його українцям доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.

Які релігійні свята відзначають у березні:

  • 1-6 березня - Масляна;
  • 6 березня - Прощена неділя;
  • 9 березня - перше і друге обретіння глави Іоанна Предтечі;
  • 19 березня - Вселенська батьківська субота;
  • 22 березня - 40 мучеників Севастійських.

Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) і День Національної гвардії України (26 березня).

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало, коли у школярів почнуться весняні канікули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вихідні в Україні