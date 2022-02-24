Вихідні у березні. Коли українці будуть відпочивати: список днів

Українці у березні 2022 року будуть офіційно відпочивати 9 днів. Один вихідний доведеться відпрацювати у суботу.
РБК-Україна розповідає, коли українці відпочиватимуть у березні.
Вихідні дні в Україні у березні: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.
Оскільки Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, цьогоріч припадає на вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде вихідним. Його українцям доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.
Які релігійні свята відзначають у березні:
Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) і День Національної гвардії України (26 березня).
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало, коли у школярів почнуться весняні канікули.