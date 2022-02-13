Весенние каникулы 2022. Когда будут отдыхать школьники

В конце марта украинских школьников ожидают весенние каникулы, которые продлятся неделю. Однако в марте учащихся школ также ожидают два дополнительных дня отдыха.

В этом году весенние каникулы пройдут с 28 марта по 3 апреля, а уже в понедельник, 4 апреля, вернутся за парты, чтобы подготовиться к сдаче экзаменов перед летними каникулами.

Однако точные сроки каникул могут корректироваться в администрациях учебных заведений. При этом есть требования по количеству учебных часов.

Так, к примеру, ученики начальной школы (1-4 классы) должны отучиться 720 часов, гимназии (5-9 классы) - 890 часов, а лицея (10-11 классы) - 1110 часов.

Подчеркнем, что на дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением.

При этом ученики могут рассчитывать на два дополнительных дня отдыха в начале марта в связи с праздником 8 марта, который в 2022 году будет во вторник.

Таким образом, понедельник, 7-е число также будет выходным днем. Отдыхать, как дети так и взрослые, будут четыре дня, с 5 по 8 марта, однако суббота, 12-е число, будет рабочим днем.