ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходных дней будет восемь.

Самые читаемые новости

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

kalendari.co.ua

Согласно закону, в дополнительных выходных в этом месяце не будет. Однако в феврале отмечаются такие дни:

  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 14 февраля - День Святого Валентина
  • 14 февраля - День компьютерщика
  • 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 15 февраля - Сретение Господне
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выходныеПраздники