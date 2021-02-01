Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В феврале 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходных дней будет восемь.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

kalendari.co.ua

Согласно закону, в дополнительных выходных в этом месяце не будет. Однако в феврале отмечаются такие дни:

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

14 февраля - День Святого Валентина

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств

15 февраля - Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.