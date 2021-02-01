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Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідних днів буде вісім.

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Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

kalendari.co.ua

Згідно із законом, у додаткових вихідних в цьому місяці не буде. Однак у лютому відзначаються такі дні:

  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого - Всесвітній день хворого
  • 14 лютого - День Святого Валентина
  • 14 лютого - День комп'ютерника
  • 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 15 лютого - Стрітення Господнє
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.

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