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Выходные дни в марте: сколько будем отдыхать

Автор: Дмитрий Левицкий

В марте 2022 года у украинцев будет 9 официальных выходных. Однако один выходной день придется отработать в субботу.

Когда украинцы будут отдыхать в марте, рассказывает РБК-Украина.

В марте традиционно будут отмечать Международный женский день, который приходится на 8 марта. Этот день является государственным выходным. Поскольку 8 марта выпадает на вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим, но его придется отработать в субботу, 12 марта.

Так, по случаю празднования "женского дня" украинцы получат четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта. Также выходными будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

Какие религиозные праздники отмечают в марте:

  • 1-6 марта - Масленица;
  • 6 марта - Прощеное воскресенье;
  • 9 марта - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
  • 19 марта - Вселенская родительская суббота;
  • 22 марта - 40 мучеников Севастийских.

Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, сколько дней украинцы будут отдыхать в феврале 2022 года.

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