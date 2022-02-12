Выходные дни в марте: сколько будем отдыхать

В марте 2022 года у украинцев будет 9 официальных выходных. Однако один выходной день придется отработать в субботу.
Когда украинцы будут отдыхать в марте, рассказывает РБК-Украина.
В марте традиционно будут отмечать Международный женский день, который приходится на 8 марта. Этот день является государственным выходным. Поскольку 8 марта выпадает на вторник, то понедельник, 7 марта, также будет нерабочим, но его придется отработать в субботу, 12 марта.
Так, по случаю празднования "женского дня" украинцы получат четыре выходных дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта. Также выходными будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта.
Какие религиозные праздники отмечают в марте:
Также в марте отмечают Всемирный день водных ресурсов (22 марта) и День Национальной гвардии Украины (26 марта).
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, сколько дней украинцы будут отдыхать в феврале 2022 года.