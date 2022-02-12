Вихідні дні у березні: скільки будемо відпочивати

У березні 2022 року українці матимуть 9 офіційних вихідних. Однак один вихідний день доведеться відпрацювати у суботу.
Коли українці відпочиватимуть у березні, розповідає РБК-Україна.
У березні традиційно будуть відзначати Міжнародний жіночий день, який припадає на 8 березня. Цей день є державним вихідним. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде неробочим, але його доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.
Так, з нагоди святкування "жіночого дня" українці матимуть чотири вихідні дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня. Також вихідними будуть суботи та неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня.
Які релігійні свята відзначають у березні:
Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) та День Національної гвардії України (26 березня).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, скільки днів українці будуть відпочивати у лютому 2022 року.