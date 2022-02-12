Вихідні дні у березні: скільки будемо відпочивати

У березні традиційно будуть відзначати Міжнародний жіночий день, який припадає на 8 березня. Цей день є державним вихідним. Оскільки 8 березня припадає на вівторок, то понеділок, 7 березня, також буде неробочим, але його доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня.

Так, з нагоди святкування "жіночого дня" українці матимуть чотири вихідні дні поспіль: 5, 6, 7 та 8 березня. Також вихідними будуть суботи та неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня.

Які релігійні свята відзначають у березні:

1-6 березня - Масниця;

6 березня - Прощена неділя;

9 березня - Перше та друге обретіння глави Іоанна Предтечі;

19 березня - Вселенська батьківська субота;

22 березня - 40 мучеників Севастійських.

Також у березні відзначають Всесвітній день водних ресурсів (22 березня) та День Національної гвардії України (26 березня).