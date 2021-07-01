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Выходные дни в июле: сколько будем отдыхать

Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет девять выходных и 22 рабочих дня. Дополнительных выходных в этом месяце не будет.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

kalendari.co.ua

В то же время в июле 2021 отмечаются такие праздники:

  • 1 июля - День архитектуры Украины
  • 1 июля - День государственного регистратора
  • 2 июля - День налоговика Украины
  • 4 июля - День Военно-морских cил Украины
  • 4 июля - День судебного эксперта
  • 6 июля - День войск ПВО Вооруженных cил Украины
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела
  • 11 июля - День рыбака
  • 11 июля - Всемирный день народонаселения
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 18 июля - Международный день Нельсона Манделы
  • 25 июля - День флота Украины
  • 25 июля День работников торговли
  • 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 28 июля - День PR-специалиста
  • 30 июля - День системного администратора

Напомним, в Украине рабочими днями в 2021 году будут 250 из 365 календарных дней. Всего в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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