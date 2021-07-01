Выходные дни в июле: сколько будем отдыхать

В то же время в июле 2021 отмечаются такие праздники:
1 июля - День архитектуры Украины
1 июля - День государственного регистратора
2 июля - День налоговика Украины
4 июля - День Военно-морских cил Украины
4 июля - День судебного эксперта
6 июля - День войск ПВО Вооруженных cил Украины
7 июля - День работника природно-заповедного дела
11 июля - День рыбака
11 июля - Всемирный день народонаселения
12 июля - Всемирный день бортпроводника
16 июля - День бухгалтера
18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
18 июля - Международный день Нельсона Манделы
25 июля - День флота Украины
25 июля День работников торговли
28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля - День PR-специалиста
30 июля - День системного администратора
Напомним, в Украине рабочими днями в 2021 году будут 250 из 365 календарных дней. Всего в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.