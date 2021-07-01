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Вихідні дні в липні: скільки будемо відпочивати

Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні. Додаткових вихідних у цьому місяці не буде.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.

kalendari.co.ua

Водночас у липні 2021 відзначаються такі свята:

  • 1 липня - День архітектури України
  • 1 липня - День державного реєстратора
  • 2 липня - День податківця України
  • 4 липня - День Військово-Морських сил України
  • 4 липня - День судового експерта
  • 6 липня - День військ ППО Збройних сил України
  • 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня - День рибалки
  • 11 липня - Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
  • 16 липня - День бухгалтера
  • 18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 25 липня - День Флоту України
  • 25 липня День працівників торгівлі
  • 28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
  • 28 липня - День PR-фахівця
  • 30 липня - День системного адміністратора

Нагадаємо, в Україні робочими днями у 2021 році будуть 250 з 365 календарних днів. Всього в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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