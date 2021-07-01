Вихідні дні в липні: скільки будемо відпочивати

7 липня - День працівника природно-заповідної справи
11 липня - День рибалки
11 липня - Всесвітній день народонаселення
12 липня - Всесвітній день бортпровідника
16 липня - День бухгалтера
18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
25 липня - День Флоту України
25 липня День працівників торгівлі
28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня - День PR-фахівця
30 липня - День системного адміністратора
Нагадаємо, в Україні робочими днями у 2021 році будуть 250 з 365 календарних днів. Всього в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.