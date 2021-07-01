Выходные дни в июле: сколько будем отдыхать
Фото: в июле будет 9 выходных и 22 рабочих дня (Андрей Коваль , РБК-Украина)
В июле 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет девять выходных и 22 рабочих дня. Дополнительных выходных в этом месяце не будет.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
kalendari.co.ua
В то же время в июле 2021 отмечаются такие праздники:
- 1 июля - День архитектуры Украины
- 1 июля - День государственного регистратора
- 2 июля - День налоговика Украины
- 4 июля - День Военно-морских cил Украины
- 4 июля - День судебного эксперта
- 6 июля - День войск ПВО Вооруженных cил Украины
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела
- 11 июля - День рыбака
- 11 июля - Всемирный день народонаселения
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника
- 16 июля - День бухгалтера
- 18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 18 июля - Международный день Нельсона Манделы
- 25 июля - День флота Украины
- 25 июля День работников торговли
- 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 28 июля - День PR-специалиста
- 30 июля - День системного администратора
Напомним, в Украине рабочими днями в 2021 году будут 250 из 365 календарных дней. Всего в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.