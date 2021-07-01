Вихідні дні в липні: скільки будемо відпочивати
Фото: у липні буде 9 вихідних і 22 робочих дні (Андрій Коваль, РБК-Україна)
У липні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні. Додаткових вихідних у цьому місяці не буде.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.
kalendari.co.ua
Водночас у липні 2021 відзначаються такі свята:
- 1 липня - День архітектури України
- 1 липня - День державного реєстратора
- 2 липня - День податківця України
- 4 липня - День Військово-Морських сил України
- 4 липня - День судового експерта
- 6 липня - День військ ППО Збройних сил України
- 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня - День рибалки
- 11 липня - Всесвітній день народонаселення
- 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
- 16 липня - День бухгалтера
- 18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
- 25 липня - День Флоту України
- 25 липня День працівників торгівлі
- 28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
- 28 липня - День PR-фахівця
- 30 липня - День системного адміністратора
Нагадаємо, в Україні робочими днями у 2021 році будуть 250 з 365 календарних днів. Всього в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.