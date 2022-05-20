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Не выходи из дома. Где и как работает комендантский час в Украине (точное время)

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Комендантский час в Украине введен из-за военного положения, которое действует по всей стране. В каждой области время комендантского часа устанавливают и регулируют местные власти.

Подробнее о том, где и какое время комендантского часа установлено - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час: время по областям

  • Киев - с 23:00 до 05:00.
  • Винницкая область - с 23:00 до 05:00.
  • Волынская область - с 23:00 до 06:00.
  • Днепропетровская область - с 23:00 до 05:00.
  • Донецкая область - с 20:00 до 5:00.
  • Житомирская область - с 23:00 до 5:00.
  • Закарпатская область - нет.
  • Запорожская область - с 22:00 до 5:00.
  • Ивано-Франковская область - с 23:00 до 5:00.
  • Киевская область - с 23:00 до 05:00.
  • Кировоградская область - с 22:00 до 06:00.
  • Луганская область - с 20:00 до 5:00.
  • Львовская область - с 23:00 до 05:00.
  • Николаевская область - с 22:00 до 06:00.
  • Одесская область - с 22:00 до 05:00.
  • Полтавская область - с 22:00 до 05:00.
  • Ровенская область - с 23:00 до 5:00.
  • Сумская область - с 22:00 до 05:00.
  • Тернопольская область - с 23:00 до 5:00.
  • Харьковская область - с 21:00 до 06:00.
  • Херсонская область - зависит от района (с 22:00 до 6:00, с 21:00 до 5:00, с 21:00 до 6:00, с 20:00 до 5:00).
  • Хмельницкая область - с 23:00 до 05:00.
  • Черкасская область - с 23:00 до 5:00.
  • Черниговская область - с 21:00 до 05:00.
  • Черновицкая область - с 23:00 до 5:00.

Что запрещено в комендантский час

На время действия комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, за нарушение комендатского часа украинцам готовят штрафы. Так, в Раду подан законопроект, которым предлается штрафовать на 170-340 гривен за нарушение ограничений. А вот за нарушение комендантского часа, совершенное в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы), предлагают наказывать штрафов в размере от 1700 до 3400 гривен.

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