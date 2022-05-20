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Не виходь з дому. Де і як працює комендантська година в Україні (точний час)

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Комендантська година в Україні запроваджена через воєнний стан, який діє по всій країні. У кожній області час комендантської години встановлює та регулює місцева влада.

Докладніше про те, де і який час комендантської години встановлено - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комендантська година: час по областях

  • Київ - з 23:00 до 05:00.
  • Вінницька область - з 23:00 до 05:00.
  • Волинська область - з 23:00 до 06:00.
  • Дніпропетровська область - з 23:00 до 05:00.
  • Донецька область - з 20:00 до 5:00.
  • Житомирська область - з 23:00 до 5:00.
  • Закарпатська область - немає.
  • Запорізька область - з 22:00 до 5:00.
  • Івано-Франківська область - з 23:00 до 5:00.
  • Київська область - з 23:00 до 05:00.
  • Кіровоградська область - з 22:00 до 06:00.
  • Луганська область - з 20:00 до 5:00.
  • Львівська область - з 23:00 до 05:00.
  • Миколаївська область - з 22:00 до 06:00.
  • Одеська область - з 22:00 до 05:00.
  • Полтавська область - з 22:00 до 05:00.
  • Рівненська область - з 23:00 до 5:00.
  • Сумська область - з 22:00 до 05:00.
  • Тернопільська область - з 23:00 до 5:00.
  • Харківська область - з 21:00 до 06:00.
  • Херсонська область - залежить від району (з 22:00 до 6:00, з 21:00 до 5:00, з 21:00 до 6:00, з 20:00 до 5:00).
  • Хмельницька область - з 23:00 до 05:00.
  • Черкаська область - з 23:00 до 5:00.
  • Чернігівська область - з 21:00 до 05:00.
  • Чернівецька область - з 23:00 до 5:00.

Що заборонено у комендантську годину

На час дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, за порушення комендатської години українцям готують штрафи. Так, до Ради подано законопроект, яким пропонується штрафувати на 170-340 гривень за порушення обмежень. А ось за порушення комендантської години, вчинене в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону), пропонують карати штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень.

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Комендантська годинаВійна в Україні