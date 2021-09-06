Как выглядит Земля из космоса: астронавт сделал новое фото
Фото: астронавт сделал новое ночное фото Земли (GettyImages)
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке сделал новое ночное фото Земли. Он его опубликовал в соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу астронавта.
Он сделал ночную фотографию из модуля на МКС "Купола".
"Иногда звездные огни "борются" с подсвечиваемыми городами (на Земле, - ред.) за то, кто из них самый яркий и самый красивый", - написал Песке.
Фото: новое фото Земли (twitter.com/Thom_astro)