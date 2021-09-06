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Как выглядит Земля из космоса: астронавт сделал новое фото

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Понедельник 06 сентября 2021 10:31
Как выглядит Земля из космоса: астронавт сделал новое фото Фото: астронавт сделал новое ночное фото Земли (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке сделал новое ночное фото Земли. Он его опубликовал в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу астронавта.

Он сделал ночную фотографию из модуля на МКС "Купола".

"Иногда звездные огни "борются" с подсвечиваемыми городами (на Земле, - ред.) за то, кто из них самый яркий и самый красивый", - написал Песке.

Как выглядит Земля из космоса: астронавт сделал новое фотоФото: новое фото Земли (twitter.com/Thom_astro)

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