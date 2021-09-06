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Як виглядає Земля з космосу: астронавт зробив нове фото

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Понеділок 06 вересня 2021 10:31
Як виглядає Земля з космосу: астронавт зробив нове фото Фото: астронавт зробив нове нічне фото Землі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке зробив нове нічне фото Землі. Він його опублікував у соцмережі.

Про це повідомжляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку астронавта.

Він зробив нічну світлину з модуля на МКС "Купола".

"Іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі, - ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший", - написав Песке.

Як виглядає Земля з космосу: астронавт зробив нове фотоФото: нове фото Землі (twitter.com/Thom_astro)

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