Як виглядає Земля з космосу: астронавт зробив нове фото
Фото: астронавт зробив нове нічне фото Землі (GettyImages)
Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке зробив нове нічне фото Землі. Він його опублікував у соцмережі.
Про це повідомжляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку астронавта.
Він зробив нічну світлину з модуля на МКС "Купола".
"Іноді зіркові вогні "борються" з підсвітленими містами (на Землі, - ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший", - написав Песке.
Фото: нове фото Землі (twitter.com/Thom_astro)