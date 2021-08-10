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Как выглядит полярное сияние с МКС: астронавт поделился насыщенными кадрами

Автор: Сергей Пышкин

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимбро обнародовал кадры полярного сияния, которое можно увидеть из иллюминатора Международной космической станции. Также на кадре хорошо видно и созвездие Ориона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт космонавта.

"Волшебные наблюдения северного сияния в эти выходные с МКС. Белые точки в нижней половине рисунка - это звезды - их миллионы!",- отметил Кимбро.

Стоит добавить, что в нижней части кадра можно увидеть и созвездие Ориона, которое названо в честь греческого мифического охотника. Несмотря на яркость его звезд, в Украине оно лучше всего наблюдается в конце осени и начале зимы.

Фото: астронавт NASA сфотографировал полярное сияние с иллюминатора МКС (twitter.com/astro_kimbrough)

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