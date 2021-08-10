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Як виглядає полярне сяйво з МКС: астронавт поділився насиченими кадрами

Автор: Сергій Пишкін

Астронавт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Шейн Кімбро оприлюднив кадри полярного сяйва, яке можна побачити з ілюмінатора Міжнародної космічної станції. Також на кадрі добре видно й сузір'я Оріона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт космонавта.

"Чарівні спостереження північного сяйва в ці вихідні з МКС. Білі точки в нижній половині малюнка - це зірки - їх мільйони!", - відзначив Кімбро.

Варто додати, що в нижній частині кадру можна побачити й сузір'я Оріона, яке названо на честь грецького міфічного мисливця. Попри яскравість його зірок, в Україні воно найліпше спостерігається в кінці осені й на початку зими.

Фото: астронавт NASA сфотографував полярне сяйво з ілюмінатора МКС (twitter.com/astro_kimbrough)

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