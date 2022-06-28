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Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки

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Украина, Вторник 28 июня 2022 21:51
Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки Фото: появились спутниковые снимки ТЦ в Кременчуге после удара (mns.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

На спутниковых снимках видны последствия ракетного обстрела кременчугского торгового центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На снимках видно, что ТЦ в Кременчуге сильно разрушен. После пожара, возникшего в результате ракетного удара, от здания осталась только металлическая конструкция.Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки

Повреждения также можно увидеть на промышленной площадке в Кременчуге. Часть крыши здания отсутствует, а некоторые меньшие конструкции полностью разрушены.

Ракета упала всего в 50 метрах от людей, которые отдыхали в парке в это время.Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки

Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Вражеская ракета взорвалась прямо внутри торгового центра.

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