Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

На снимках видно, что ТЦ в Кременчуге сильно разрушен. После пожара, возникшего в результате ракетного удара, от здания осталась только металлическая конструкция.

Повреждения также можно увидеть на промышленной площадке в Кременчуге. Часть крыши здания отсутствует, а некоторые меньшие конструкции полностью разрушены.

Ракета упала всего в 50 метрах от людей, которые отдыхали в парке в это время.