Який вигляд має кременчуцький ТЦ після ракетного удару: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На знімках видно, що ТЦ у Кременчуці зруйнований вщент. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику у Кременчуці. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Ракета впала всього за 50 метрів від людей, які відпочивали в парку в цей час.