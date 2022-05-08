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Надо ли выезжать из Львова на 8-9 мая: ответ мэра

Новина українською →
Львов , Воскресенье 08 мая 2022 10:26
Надо ли выезжать из Львова на 8-9 мая: ответ мэра Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Львова Андрей Садовой ответил, нужно ли местным жителям покинуть город на ближайшие дни. Он заявил - такой необходимости нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Никогда не доверяйте москальским новостям, сообщениям и телеграмм-каналам. Давайте договоримся, что для нас их не существует. Никуда из города ехать не надо. Не тратьте топливо. Лучше позаботьтесь об укрытии на случай тревоги. Прямо после того, как прочитали этот текст. Пойдите и проверьте, доступно ли ваше укрытие. Если оно закрыто, то всеми возможными методами, включая звонок в полицию, обеспечьте себе укрытие", - призвал Садовой.

В свою очередь мэр также напомнил, что сегодня День матери.

"Сегодня День Матери. Обнимите своих, если имеете такую возможность", - добавил городской голова.

Напомним, недавно в России "анонсировали" 8 мая обстрелы "Точкой-У" по скоплениях людей в Львовской и Волынской областях. Руководство РФ хочет обвинить в этом украинские власти.

Добавим, ранее РБК-Украина писало обо всех возможных угрозах со стороны РФ в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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