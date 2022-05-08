Чи треба їхати зі Львова на 8-9 травня: відповідь мера

Мер Львова Андрій Садовий відповів, чи потрібно місцевим жителям покинути місто на найближчі дні. Він заявив - такої необхідності немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Ніколи не довіряйте москальським новинам, повідомленням і телеграм-каналам. Давайте домовимось, що для нас їх не існує. Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття", - закликав Садовий.

Своєю чергою мер також нагадав, що сьогодні День матері.

"Сьогодні День Матері. Обійміть своїх, якщо маєте таку можливість", - додав міський голова.

Нагадаємо, нещодавно в Росії "анонсували" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у ​​Львівській та Волинській областях. Керівництво РФ хоче звинуватити у цьому українську владу.

Додамо, раніше РБК-Україна писало про усі можливі загрози з боку РФ найближчими днями в матеріалі "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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