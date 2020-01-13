При выезде из Крыма повторно задержали крымскотатарскую активистку Алиеву

В анексованому Крыму сотрудники российской ФСБ второй раз за день задержали дочь осужденного в ялтинской "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева Гульсум Алиеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката Эмиля Курбединова, второе задержание произошло, когда Алиева попыталась выехать на материковую часть Украины на подконтрольном России пункте пропуска "Армянск".

"После того, как Гульсум Алиева вышла из отделения полиции в городе Армянск, она вернулась с мужем на административный пункт пропуска, потому что ей сегодня необходимо попасть в Херсон. Там она была задержана повторно", - сказал Курбединов.

Ранее сообщалось, что крымскотатарский активистку Гульсум Алиева отпустили из отделения полиции в городе Армянске (оккупированный Крым) после пяти часов допроса.

Напомним, 13 января в 12:50 по крымскому времени (11:50 по киевскому времени) Гульсум Алеву сотрудники ФСБ задержали на российском пункте пропуска Армянск (напротив украинского КПВВ Каланчак) и отвезли в отделение российской полиции в Армянске в 14.30 по крымскому времени (13:20 по Киевскому).

Туда выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать юридическую помощь.