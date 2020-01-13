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При виїзді з Криму повторно затримали кримськотатарську активістку Алієву

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 19:17
При виїзді з Криму повторно затримали кримськотатарську активістку Алієву
Фото: (facebook.com/crimeahrg)

Вона намагалася перетнути пункт пропуску "Армянськ"

В анексованому Криму співробітники російської ФСБ вдруге за день затримали дочку засудженого у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва Гульсум Алієву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Еміля Курбедінова, друге затримання сталося, коли Алієва спробувала виїхати на материкову частину України на підконтрольному Росії пункті пропуску "Армянськ".

"Після того, як Гульсум Алієва вийшла з відділення поліції в місті Армянськ, вона повернулася з чоловіком на адміністративний пункт пропуску, тому що їй сьогодні необхідно потрапити в Херсон. Там вона була затримана повторно", - сказав Курбедінов.

Раніше повідомлялося, що кримськотатарську активістку Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції в місті Армянську (окупований Крим) після п'яти годин допиту.

Нагадаємо, 13 січня о 12:50 по кримському часу (11:50 за київським часом) Гульсум Алеву співробітники ФСБ затримали на російському пункті пропуску Армянськ (навпроти українського КПВВ Каланчак) і відвезли у відділення російської поліції в Армянську в 14.30 по кримському часу (13:20 за Київським).

Туди виїхав кримський адвокат Еміль Курбединов разом з адвокатом Едемом Семедляевим, щоб надати юридичну допомогу.

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