На выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП

Вечером 21 августа на выезде из Киева на Житомирской трассе образовалась многокилометровая пробка в результате смертельной тройной автомобильной аварии. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал правоохранитель.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Из-за ДТП движение затруднено от села Мила до станции метро Житомирская, так как полиция перекрыла движение в направлении Житомира. На месте происшествия находятся правоохранители с автоматическим оружием и продолжаются оперативно-следственные действия. Часть транспортного потока пропускают по встречной полосе.

Согласно данным сервиса Google Maps, образовалась пробка протяженностью более 13 километров.

В полиции Киева рассказали, что в результате аварии погиб капитан Иван Подольский. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением полицейского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Напомним, большая пробка из-за ДТП образовалась сегодня в Святошинском районе Киева.