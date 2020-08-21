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На выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП

Киев, Пятница 21 августа 2020 20:19
На выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В результате аварии погиб сотрудник полиции

Вечером 21 августа на выезде из Киева на Житомирской трассе образовалась многокилометровая пробка в результате смертельной тройной автомобильной аварии. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал правоохранитель.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Из-за ДТП движение затруднено от села Мила до станции метро Житомирская, так как полиция перекрыла движение в направлении Житомира. На месте происшествия находятся правоохранители с автоматическим оружием и продолжаются оперативно-следственные действия. Часть транспортного потока пропускают по встречной полосе.

На выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП

Согласно данным сервиса Google Maps, образовалась пробка протяженностью более 13 километров.

В полиции Киева рассказали, что в результате аварии погиб капитан Иван Подольский. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением полицейского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Напомним, большая пробка из-за ДТП образовалась сегодня в Святошинском районе Киева.

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