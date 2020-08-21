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На виїзді з Києва утворився багатокілометровий затор через смертельну ДТП

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 20:19
На виїзді з Києва утворився багатокілометровий затор через смертельну ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В результаті аварії загинув співробітник поліції

Ввечері 21 серпня на виїзді з Києва на Житомирській трасі утворився багатокілометровий затор в результаті смертельної потрійної автомобільної аварії. Жертвою дорожньо-транспортної пригоди став правоохоронець.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Через ДТП рух ускладнено від села Мила до станції метро Житомирська, оскільки поліція перекрила рух в напрямку Житомира. На місці події знаходяться правоохоронці з автоматичною зброєю та тривають оперативно-слідчі дії. Частину транспортного потоку пропускають по зустрічній смузі.

На виїзді з Києва утворився багатокілометровий затор через смертельну ДТП

Згідно з даними сервісу Google Maps, утворився затор протяжністю понад 13 кілометрів.

У поліції Києва розповіли, що в результаті аварії загинув капітан Іван Подольський. Попередньо, автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням поліцейського, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом.

Нагадаємо, великий затор через ДТП утворився сьогодні у Святошинському районі Києва.

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