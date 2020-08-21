На виїзді з Києва утворився багатокілометровий затор через смертельну ДТП

В результаті аварії загинув співробітник поліції
Ввечері 21 серпня на виїзді з Києва на Житомирській трасі утворився багатокілометровий затор в результаті смертельної потрійної автомобільної аварії. Жертвою дорожньо-транспортної пригоди став правоохоронець.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Через ДТП рух ускладнено від села Мила до станції метро Житомирська, оскільки поліція перекрила рух в напрямку Житомира. На місці події знаходяться правоохоронці з автоматичною зброєю та тривають оперативно-слідчі дії. Частину транспортного потоку пропускають по зустрічній смузі.
Згідно з даними сервісу Google Maps, утворився затор протяжністю понад 13 кілометрів.
У поліції Києва розповіли, що в результаті аварії загинув капітан Іван Подольський. Попередньо, автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням поліцейського, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом.
Нагадаємо, великий затор через ДТП утворився сьогодні у Святошинському районі Києва.