ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия намерена ввести обязательный карантин для туристов

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 19:49
Британия намерена ввести обязательный карантин для туристов
Фото: лондонский аэропорт "Хитроу" (LadyDisdain Pixabey)

Туристам придется пройти 14-дневную обсервацию

Британские авиакомпании заявили, что в стране введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным источников в авиакомпаниях, согласно планам британского правительства, с конца мая все, кто будут прибывать в Британию, будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключение только для лиц, прибывших из Ирландии.

Также от прохождения 14-дневного карантина будут освобождены водители грузовиков и другие работники критически важной сферы.

Отмечается, что авиакомпании выступили против данных ограничений, поскольку нововведения могут нанести еще больший ущерб отрасли. Авиакомпании требуют от правительства четкой стратегии выхода из карантина и снижения экономических последствий для ключевых отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Англии прогнозирует крупнейший за более 300 лет экономический спад в Британии из-за карантина. Центральный банк ожидает, что британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев, а безработица вырастет до более чем 9%.

Также РБК-Украина писало, что правительство Британии разработало трехэтапный план выхода из карантина. На первом этапе позволят возобновить работу небольших магазинов и рабочих мест на открытом пространстве. На втором этапе откроются крупные торговые центры.

Теги Новости Украины ВеликобританиякарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь