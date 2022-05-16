Выезд студентов за границу в условиях военного положения: что нужно знать

Студенты призывного возраста, обучающиеся в учебных заведениях за пределами Украины во время военного положения могут выезжать за границу для продолжения обучения. Минреинтеграции совместно с Генштабом ВСУ и Госпогранслужбой подготовили разъяснительную инфографику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Как отмечается в сообщении, призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, соискатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.
Для пересечения границы студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:
При пересечении границы при себе необходимо иметь:
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программы международной помощи для внутренне перемещенных лиц.
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