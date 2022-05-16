Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану: що потрібно знати

Як зазначається в повідомленні, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Для перетину кордону студенту необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (обліку) та отримати:

відповідний запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки

При перетині кордону при собі необхідно мати:

документ, що надає право на перетинання держкордону;

документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном;

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.