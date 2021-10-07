Выезд Саакашвили: ГПСУ проводит внутреннее расследование, ряд должностных лиц отстранили

Украинские пограничники проводят внутреннее расследование из-за выезда Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Должностных лиц Южного регионального управления ГПСУ отстранили.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, подробно проверяется вся информация, каким образом Саакашвили выехал за пределы Украины.

"В ситуации с гражданином Украины М. Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы", - сказал Демченко.

Он сообщил, что ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и заключения отстранили от исполнения служебных обязанностей.